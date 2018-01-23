Более 30 детей выписаны из больниц после вспышки кишечной инфекции в Подмосковье

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более половины из детей, госпитализированных из Кадетской школы в городском округе Люберцы Московской области из-за вспышки кишечной инфекции, были выписаны из медучреждений. Об этом журналистам во вторник сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

"По состоянию на 23 января выписаны из больниц 33 ребенка. Таким образом, в больнице сейчас находятся 24 ребенка и 16 взрослых", - сказала она. В общей сложности из- за ЧП были госпитализировано 57 детей и 16 взрослых.

По словам Бунтиной, городской суд Люберец 19 января из- за происшествия вынес решение о приостановке деятельности учреждения на 25 суток, до 10 февраля 2018 года. Однако школа намерена опротестовать это решение, если результаты последних анализов окажутся "чистыми", и возобновить работу 29 января в штатном режиме.

Фактически дополнительные каникулы в школе, объявленные из-за происшествия, уже завершились, добавила она. Для детей средних и старших классов организовано дистанционное обучение. "Директор школы освобождена от должности", - добавила Бунтина. Ранее сообщалось, что этот пост занимала Марина Смирнова.

Контракт на организацию питания в школе с подрядчиком ООО "Территория вкуса" будет расторгнут в одностороннем порядке на этой неделе, отметила Бунтина. Новый договор будет заключен напрямую на первые полтора месяца с уже работающими на территории округа организациями, затем объявят тендер.

Заболевшие начали поступать в инфекционные отделения больниц Балашихинского, Люберецкого городских округов и Раменского района с 13 января с сильными болями в животе, рвотой и диареей. Среди пострадавших - ученики разных классов в возрасте 8-16 лет, а также беременная женщина. Роспотребнадзор в понедельник сообщил, что в анализах пострадавших был обнаружен возбудитель сальмонеллеза, а предположительным источником заражения был винегрет, который подавали в столовой школы 12 января. Ведомство возбудило административные дела против учебного учреждения и компании "Огонек", обеспечивавшей его питанием.