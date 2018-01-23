Путин посетит Казань и Уфу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду-четверг посетит Башкирию и Татарстан, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в Казани посмотрит за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

"24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан. Глава государства посетит ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса", - отметили в пресс-службе. В Уфе у главы государства также запланирована рабочая встреча с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.

В среду вечером президент прибудет в Казань, "где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии". "На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы Академии", - уточнили в пресс-службе.

По ее данным, 25 января Путин продолжит работу в Казани и посетит Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного Ту-160М и пообщается с работниками предприятия.

Намечается, что президент также примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого станут более 5000 студентов из 38 регионов РФ. Основная цель Форума, приуроченного ко Дню российского студенчества, - продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

"Путин посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России. Запланирована отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым", - также сообщили в Кремле.