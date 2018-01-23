Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил открытость работы российских судов

Общество
23 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что объединение высших судов обеспечило единообразие судебной практики и фактически исключило споры о подведомственности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников торжественного собрания, посвященного празднованию 95-летия Верховного суда РФ, отметив, что работа судов стала более открытой. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на официальном сайте кабмина.

"Сегодня у российской судебной власти есть все необходимое для качественного осуществления правосудия. Работа судов стала более открытой. Действуют такие базовые принципы, как независимость, неприкосновенность и несменяемость судей", - говорится в телеграмме.

Смотрите также

Путин призвал освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций

Верховный суд ежегодно инициирует пересмотр 1,5 тыс. вступивших в силу приговоров

Верховный суд готовит законопроект о том, какие ошибки судей могут считать проступком

Премьер-министр отметил, что объединение высших судов укрепило единство судебной системы, обеспечило единообразие судебной практики, фактически исключило споры о подведомственности.

Медведев считает, что Верховный суд играет ключевую роль в развитие судебной системы в России. "Он [Верховный суд] не только осуществляет высший судебный надзор за разрешением конфликтов, которые возникают в обществе, и экономических споров, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции юрисдикций, но и предлагает новые прогрессивные законодательные инициативы", - подчеркнул глава кабмина.

Председатель правительства отметил, что в судебной системе принимаются меры для повышения объективности и независимости гражданского, административного и уголовного судопроизводства, для гуманизации уголовного законодательства. Предложения Верховного суда по упрощению некоторых процессуальных правил и судебных процедур помогут дальнейшему укреплению правосудия в нашей стране, совершенствованию всей судебной системы, считает Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
2
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
3
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2
4
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
5
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Склад метрополитена на севере Москвы горит на площади 200 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама