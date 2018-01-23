Медведев отметил открытость работы российских судов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников торжественного собрания, посвященного празднованию 95-летия Верховного суда РФ, отметив, что работа судов стала более открытой. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на официальном сайте кабмина.

"Сегодня у российской судебной власти есть все необходимое для качественного осуществления правосудия. Работа судов стала более открытой. Действуют такие базовые принципы, как независимость, неприкосновенность и несменяемость судей", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр отметил, что объединение высших судов укрепило единство судебной системы, обеспечило единообразие судебной практики, фактически исключило споры о подведомственности.

Медведев считает, что Верховный суд играет ключевую роль в развитие судебной системы в России. "Он [Верховный суд] не только осуществляет высший судебный надзор за разрешением конфликтов, которые возникают в обществе, и экономических споров, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции юрисдикций, но и предлагает новые прогрессивные законодательные инициативы", - подчеркнул глава кабмина.

Председатель правительства отметил, что в судебной системе принимаются меры для повышения объективности и независимости гражданского, административного и уголовного судопроизводства, для гуманизации уголовного законодательства. Предложения Верховного суда по упрощению некоторых процессуальных правил и судебных процедур помогут дальнейшему укреплению правосудия в нашей стране, совершенствованию всей судебной системы, считает Медведев.