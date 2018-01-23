Собираемость взносов на капремонт в Карачаево-Черкесии за год выросла на 6%

ЧЕРКЕССК, 23 января. /ТАСС/. Собираемость взносов на капремонт в Карачаево-Черкесии (КЧР) по итогам 2017 года увеличилась почти на 6% к уровню 2016 года и составила 72,6%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

"За прошлый год было начислено порядка 176 млн руб. взносов, оплачено более 128 млн, собираемость в нашей республике ежегодно растет, по итогам 2017 года он увеличился на 5,8% и составил в среднем по республике 72,66%", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что наилучшие показатели, как и в предыдущие годы, демонстрирует Черкесск, где собираемость взносов, которые в регионе составляют 5,8 руб. за 1 кв. м, за 2017 год составила 97%.

"Хуже всего дела обстоят в Малокарачаевском, Карачаевском, Хабезском и Адыге-Хабльском районах, где собираемость взносов варьируется от 6% до 14%", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в прошлом году по программе капитального ремонта в КЧР отремонтировано 80 многоквартирных домов, в 2016 году - 67. Планы на 2018 год уточняются.