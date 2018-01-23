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Полпред Беглов поручил главе Коми особо контролировать выплаты долгов по зарплате

Общество
23 января, 15:51 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 23, января. /ТАСС

Александр Беглов также подчеркнул важность решения вопросов с обеспечением жильем детей-сирот, стабильной работы объектов ЖКХ, бесперебойной работы электрических систем

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СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поручил главе Республики Коми Сергею Гапликову держать на особом контроле вопрос ликвидации долгов по зарплате. Об этом он заявил во вторник во время встречи с главой региона в Сыктывкаре в ходе ознакомительной поездки в Коми, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Полпред президента Александр Беглов поручил главе республики Сергею Гапликову держать на особом контроле решение вопросов, связанных с ликвидацией задолженности по зарплате и ее своевременной выплате. В ходе беседы полномочный представитель акцентировал также внимание главы республики на решении вопросов с обеспечением жильем детей-сирот, безаварийного прохождения отопительного сезона, стабильной работы объектов ЖКХ, бесперебойной работы электрических систем", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Беглов, жители даже самых отдаленных районов республики не должны быть обделены вниманием. "Необходимо оказывать качественные медицинские услуги, должны исправно работать ФАПы, скорая медицинская помощь", - процитировала Беглова пресс-служба главы региона.

Как проинформировал Гапликов, в 2017 году удалось добиться позитивных тенденций в экономике региона. Отмечен рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона на 20% до 78,618 млрд руб. в сравнении с показателем 2016 года. Снизился объем госдолга республики на 7,8% до 38,549 млрд руб. (58% от собственных доходов региона).

В 2018 - 2020 годах планируется реализация 22 инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе, нефтедобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности с общим объемом инвестиций в 99 млрд руб., что позволит еще дополнительно создать 1779 рабочих мест.

"Одна из проблем, которые мы успешно решаем, это обеспечение связью удаленных территорий. Из запланированных в этом году 68 населенных пунктов 38 уже обеспечены. В этом году мы планируем обеспечить электронной связью и Интернетом основную часть удаленных территорий. Решаем все социальные вопросы, сегодня решена проблема обеспечения местами в детсадах детей с 3 до 7 лет", - сказал Гапликов.

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