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Снявшиеся в клипе со стриптизом чиновники уволены в Оренбургской области

Общество
23 января, 15:43 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 23, января. /ТАСС

Губернатор региона Юрий Берг подчеркнул, что "такое поведение недостойно государственного служащего"

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ОРЕНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и трое его заместителей, снявшиеся в клипе со стриптизом и употреблением алкоголя, уволены, сообщили ТАСС во вторник в правительстве Оренбургской области.

"Указами губернатора Оренбургской области освобождены от занимаемых должностей руководитель Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и его заместители - Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов", - сообщили в региональном правительстве, не уточнив точную формулировку, с которой были уволены чиновники.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", - прокомментировал ситуацию губернатор Юрий Берг.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе.

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