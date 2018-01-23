Снявшиеся в клипе со стриптизом чиновники уволены в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и трое его заместителей, снявшиеся в клипе со стриптизом и употреблением алкоголя, уволены, сообщили ТАСС во вторник в правительстве Оренбургской области.

"Указами губернатора Оренбургской области освобождены от занимаемых должностей руководитель Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и его заместители - Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов", - сообщили в региональном правительстве, не уточнив точную формулировку, с которой были уволены чиновники.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", - прокомментировал ситуацию губернатор Юрий Берг.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе.