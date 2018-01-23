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Верховный суд России изучает проект, который даст импульс развитию электронного правосудия

Общество
23 января, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Председатель ВС Вячеслав Лебедев заметил, что в случае реализации проекта "это будет большое подспорье для общества, для граждан"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что изучает проект, который может дать серьезный импульс в развитии электронного правосудия по гражданским и арбитражным делам. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после торжественного собрания по случаю 95-летия Верховного суда России.

"Есть хороший проект, но он еще пока в идее. Но в идее не фантастической, а реальной, которую можно реализовать", - сообщил Лебедев.

По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с теми, кто может организовать содействие и у кого такие системы уже действуют. "В других сферах, не судебных", - заметил Лебедев.

"Чтобы была возможность это реализовать по таким делам как экономические споры, гражданские дела, где есть полная возможность для работы в электронном правосудии", - добавил он.

Глава ВС РФ не стал раскрывать подробности, пообещав рассказать "чуть попозже, о чем идет речь", однако заметил, что в случае реализации проекта "это будет большое подспорье для общества, для граждан".

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