В Дагестане определят лучших учителей республики в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана проведет профессиональные конкурсы по выявлению лучших учителей-предметников республики в 2018 году, сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы минобрнауки региона Патимат Гитиномагомедова.

"Минобрнауки Дагестана объявляет о проведении профессиональных конкурсов по выявлению лучших учителей-предметников республики. Первый конкурс пройдет уже 27-28 февраля и определит лучшего учителя республики по русскому языку и литературе. Кроме того, лучшие учителя в 2018 году будут определены также по таким предметам, как иностранные языки, география, биология, информатика, история и обществознание, математика, физика, химия, технология, физическая культура, ОБЖ", - сказала Гитиномагомедова.

По ее словам, конкурсы, которые пройдут с 27 февраля по 25 апреля на базе Дагестанского института развития образования в Махачкале, запланированы в целях выявления творчески работающих, талантливых педагогов, а также формирования позитивного социального и профессионального имиджа учителя. Заявка для участия в конкурсе, а также информационная карта участника направляется муниципальным управлением образования.

Патимат Гитиномагомедова отметила, что конкурсанты будут оцениваться по предметным знаниям, методической компетентности и компетентности в области эффективного использования современных технических средств обучения и электронных образовательных ресурсов.

"Конкурс предполагает три этапа. На первом этапе конкурсантам предстоит в течение 30 минут выполнить задания в тестовой форме. На втором - разработать технологическую карту урока по заданной теме [тема оглашается за 10 минут до начала конкурсного этапа]. По результатам второго тура будут определены пять сильнейших участников, которые в третьем - финальном - этапе проведут мастер-классы и ответят на вопросы жюри", - сообщила собеседница агентства.

"Ежегодно дагестанские учителя принимают участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса "Учитель года" на всех уровнях. И только один учитель проходит в финал конкурса, который проводится в Москве и определяет лучшего учителя страны. И, надо заметить, что очень много учителей, не менее талантливых и достойных, остаются, так сказать, "за бортом". В этом году мы намерены исправить эту ситуацию", - цитирует пресс-служба начальника Управления развития общего образования Минобрнауки региона Ларису Абрамову.