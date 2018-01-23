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Судьи обсудят вопрос о количестве сроков избрания председателей судов

Общество
23 января, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Владимир Путин заметил, что Верховный суд предлагает новации в сфере организации деятельности председателей судов, но предложил принимать решение без всякой спешки

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские судьи обсудят вопрос, на сколько сроков можно избирать председателей судов. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, отвечая на вопросы журналистов после торжественного собрания по случаю 95-летия высшей судебной инстанции страны.

Выступивший на собрании президент РФ Владимир Путин заметил, что "Верховный суд предлагает новации в сфере организации деятельности председателей судов", но предложил "все это самым внимательным образом еще раз изучить, проанализировать и принимать решение без всякой спешки".

Лебедев подтвердил наличие множества "предложений, направленных на улучшение организации работы, вопросов статуса судей, в том числе и вопросы, о которых говорил Владимир Владимирович, в том числе о сроках, на которые должны избираться председатели судов".

Глава Верховного суда отметил, что эти позиции в ближайшее время обсудит судейское сообщество и после изучения оформят законом.

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