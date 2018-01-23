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Пятигорский фарминститут начал проводить для школьников Чечни курсы первой помощи при ЧП

Общество
23 января, 16:27 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 23, января. /ТАСС

Уроки проходят в рамках акции "Спаси жизнь!"

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ПЯТИГОРСК, 23 января. /ТАСС/. Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) начал проводить в школах Чечни уроки оказания первой доврачебной помощи в рамках акции "Спаси жизнь!", сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"В школах города Аргун стартовала акция "Спаси жизнь!" по обучению старшеклассников навыкам оказания первой доврачебной помощи. Встречи пройдут также в школах Урус-Мартановского района и столицы республики. В Грозном планируется охватить акцией математическую школу №1 имени Х. И. Ибрагимова, президентский лицей и гимназию № 14", - говорится в сообщении.

Акция "Спаси жизнь!" уже успешно проведена в школах Ставрополья, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а также Ростовской области. В планах вуза - постепенно охватить все субъекты СКФО.

ПМФИ - филиал Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава РФ, основан в 1943 году как Пятигорский фармацевтический институт. Ежегодно ПМФИ выпускает более 1 тыс. специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

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