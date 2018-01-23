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Лекарства в Петербурге планируют отпускать по электронным рецептам

Общество
23 января, 16:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, января. /ТАСС

Сообщается, что электронные рецепты "защитят пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Аптеки в Санкт-Петербурге смогут отпускать лекарства по электронным рецептам в ближайшее время в случае принятия соответствующего законопроекта, который внесли на рассмотрение городского парламента глава фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко и председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева. Об этом сообщили во вторник в аппарате руководителя фракции.

"Появление электронных рецептов защитит пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата, навсегда снимет проблему дешифровки неразборчиво написанных рецептов и убережет пациентов и аптечных работников от потери времени", - прокомментировал Тетердинко внесенный закон, который предполагает использование электронного рецепта наряду с бумажным аналогом.

После принятия закона городскому правительству предстоит определить порядок и сроки его реализации. В настоящее время в Петербурге идет процесс внедрения электронных больничных.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора Медицинского информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга Геннадия Орлова сообщал, что с начала 2018 года электронные листки будут выписывать все медицинские организации Петербурга.

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С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон о внедрении в стране телемедицины. Он позволяет создать Единую государственную информационную систему для взаимодействия существующих систем медицинских организаций и органов власти в этой сфере. Также предполагается создание электронных медицинских карт и ведение регистров лиц, страдающих от определенных заболеваний, оказание медпомощи с применением телемедицинских технологий и дистанционный мониторинг состояния пациента. Помимо этого, можно будет выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и в форме электронных документов.

По прогнозу министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, электронные рецепты в ряде регионов будут доступны россиянам уже в 2018 году.

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