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Поликлиника на 250 пациентов сдана в эксплуатацию в Самарской области

Общество
23 января, 16:37 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, января. /ТАСС

Врио губернатора региона отметил, что поликлиника "оснащена высокотехнологичным оборудованием и соответствует всем самым современным требованиям"

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САМАРА, 23 января. /ТАСС/. Поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов, введена в эксплуатацию в микрорайоне "Южный город" в Волжском районе Самарской области. Об этом во вторник сообщил журналистам главврач поликлиники Дмитрий Лисица.

"Это первая и пока единственная поликлиника в микрорайоне. Медучреждение построено по уникальному современному проекту, рассчитано на 250 посещений в смену и позволит организовать медпомощь жителям не только микрорайона, но и в целом всего Волжского района области", - сообщил Лисица.

По его словам, штат поликлиники уже полностью укомплектован. Сейчас завершается оформление необходимых документов и в ближайшее время медучреждение примет своих первых посетителей. Кроме взрослого и детского отделений, оснащенных отдельными входами и гардеробами, в четырехэтажном здании разместились женская консультация и диагностические лаборатории, а также палаты дневного пребывания, в том числе для женщин с патологией беременности.

"Южный город" - молодой и развивающийся микрорайон, у нас много молодых мам, еженедельно рождается порядка пяти-девяти детей", - отметил главврач.

"Микрорайон активно развивается, сегодня здесь уже проживает 17 тыс. человек, а в ближайшей перспективе здесь будут жить 30 тыс. Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием и соответствует всем самым современным требованиям, здесь будет оказываться качественная медпомощь", - сообщил в вторник журналистам врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Волжский район.

О поликлинике

Поликлиника в микрорайоне "Южный город" построена в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной программы "Жилище".

Из средств федерального бюджета было выделено более 250 млн рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 108 млн рублей. Площадь поликлиники около 7 тыс. кв м. На территории медучреждения также размещен пункт скорой помощи с гаражом на три автомобиля.

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