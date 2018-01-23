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У православной церкви Молдавии появится флаг и герб

Общество
23 января, 16:54 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Флаг исполнен в синем, белом и красном цветах, в центре него расположен серебристый щит

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КИШИНЕВ, 23 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. У православной церкви Молдавии появится свой флаг и герб, который разработала Молдавская митрополия

"Церковное сообщество имеет статус митрополии, поэтому было решено использовать эти символы", - рассказал журналистам секретарь митрополии Вадим Кейбаш. Он пояснил, что флаг и герб предназначены для использования во время официальных визитов и протокольных мероприятий, но в церквях их выставлять не будут.

"Основные цвета флага - синий белый и красный. В его центре расположен серебристый щит, через который тянется красный пояс, обвивающий икону Рождения Спасителя", - отметил Кейбаш. По его словам, герб исполнен в тех же цветах, что и флаг, но на него решили поместить образ самого почитаемого в Молдавии средневекового правителя - Святого Штефана Великого.

"В основе композиции позолоченная митра, архирейский посох и золотой крест. Добавлены икона Святого Штефана Великого и Богородицы", - сообщил Кейбаш. Он также проинформировал, что в настоящее время готовится регламент использования символики, который будет представлен на утверждение Национальной комиссии по геральдике.

Молдавская церковь, имеющая самостоятельное управление, является частью Русской православной церкви. Она насчитывает свыше 1 тыс. приходов. Около 90% жителей Молдавии - православные христиане.

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