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РФ продолжает помогать Аргентине в выяснении обстоятельств трагедии с подлодкой San Juan

Общество
23 января, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в России искренне сочувствуют родным и близким пропавших моряков

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оказывать Аргентине помощь в выяснении обстоятельств трагедии с подлодкой San Juan.

"Оказываем Аргентине посильную помощь в прояснении обстоятельств и причин случившегося [с подлодкой]", - отметил он по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри. "В России искренне сочувствуют семьям, родным и близким пропавших моряков, - подчеркнул президент РФ. - Мы сами сталкивались с подобными тяжелыми трагедиями". По словам Путина, Москва с готовность откликнулась на просьбу Макри о помощи в поиске лодки. В зону поиска было направлено российское судно "Янтарь" и подводные спасательные аппараты. "Совершено 20 погружений, обследовано около 340 квадратных миль морского дна", - сказал глава российского государства.

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По словам Путина, его переговоры с Макри прошли в деловой и конструктивной атмосфере, были затронуты многие вопросы взаимодействия двух стран, а также намечены новые задачи и долгосрочные ориентиры сотрудничества. Также обсуждались актуальные темы международной повестки дня. "Отношения между нашими странами были установлены в 1885 году и всегда основывались на принципах уважения и учета интересов друг друга, - подчеркнул российский лидер. - И на переговорах с господином Макри был подтвержден настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всесторонне укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства".

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