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В Чечне впервые проведут тотальный диктант на чеченском языке

Общество
23 января, 16:52 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 23, января. /ТАСС

Принять участие в диктанте сможет любой желающий, сообщила начальник отдела национальной образовательной политики министерства образования и науки региона Хулимат Султанова

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ГРОЗНЫЙ, 23 января. /ТАСС/. Единый диктант по чеченскому языку и литературе впервые пройдет в Чечне в апреле 2018 года, сообщила ТАСС начальник отдела национальной образовательной политики министерства образования и науки региона Хулимат Султанова.

"В преддверии Дня чеченского языка в начале апреля у нас впервые пройдет тотальный диктант по чеченскому языку и литературе. Принять участие сможет любой желающий. Площадками станут все образовательные учреждения республики", - сообщила она.

Диктант проводится с целью сохранения и развития родного языка, пояснила Султанова. "Задача диктанта - не определить победителя, а заинтересовать людей в сохранении своего родного языка. Ожидаем, что большое количество людей примет участие. На своем родном языке писать будет легче, тем более, что за неделю до диктанта мы выложим материалы, для того чтобы желающие смогли обновить школьные знания", - сказала она.

День чеченского языка, учрежденный в 2007 году в целях популяризации родного языка, ежегодно отмечается 25 апреля. Дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первого номера газеты "Серло" ("Свет") на чеченском языке. В преддверии праздника в регионе проводятся конференции, конкурсы творческих работ на чеченском языке среди учителей и учащихся.

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