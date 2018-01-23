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СМИ: умер британский актер, исполнявший роль Тинки-Винки в "Телепузиках"

Общество
23 января, 16:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, января. /ТАСС

Саймону Шелтону было 52 года

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ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Британский актер Саймон Шелтон, известный по роли Тинки-Винки - одного из четырех персонажей детской программы Teletubbies, скончался в возрасте 52 лет. Об этом во вторник сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которая первой демонстрировала в своем эфире выпуски этой программы, рассчитанной на самых маленьких зрителей.

Корпорация информирует со ссылкой на сына Шелтона - Генри, что актер умер еще 17 января. Что стало причиной смерти, не указывается, однако племянница Шелтона - актриса Эмили Этак - дала понять, что ее "замечательный дядя" ушел из жизни неожиданно.

В 1994-95 годах Шелтон прославился исполнением роли Темного рыцаря в игровом шоу Incredible Games. С 1997 года он стал появляться перед телезрителями планеты в образе самого большого фиолетового телепузика по имени Тинки-Винки, отличительной особенностью которого были треугольная антенна и красная сумка. Шелтон стал исполнять эту роль после того, как был уволен самый первый исполнитель этой роли Дэйв Томпсон.

Выпуски телепрограммы Би-би-си "Телепузики" демонстрировало и телевидение России, где она приобрела широкую популярность у детской аудитории. Песня из этой программы под названием "Eh-oh!" была выпущена отдельным синглом и в конце 1997 года оказалась на вершине британского хит-парада.

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