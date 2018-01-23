Опрос: более 50% американцев опасаются, что Трамп может неправомерно нанести ядерный удар

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Свыше половины американцев (52%) опасаются, что президент Дональд Трамп может применить ядерное оружие неправомерно. Это показали обнародованные во вторник итоги общенационального опроса, проведенного 15-18 января совместно газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.

60% респондентов заявили, что не доверили бы Трампу ядерную кнопку, 38% высказали противоположное мнение. В исследовании приняла участие 1 тыс. человек, погрешность не превышает 3%. Среди тех, кто не доверяет в этом отношении Трампу, почти 90% обеспокоены тем, что он может отдать приказ нанести по какой-то стране ядерный удар.

В последние месяцы Трамп не стеснялся в использовании нелестных выражений в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына, в частности упорно называл его "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам.

В новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также что "США не смогут теперь начать войну" против КНДР. Он подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара. Трамп в ответ на это 2 января в своем Twitter предложил жителям КНДР проинформировать своего руководителя о том, что у президента США также есть такая кнопка, но она "больше и работает".

Союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно Сеул и Токио, опасаются, что воинственная риторика с обеих сторон может перерасти в боевые действия.