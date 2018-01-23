Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Коми намерены ликвидировать вторую смену в школах к 2020 году

Общество
23 января, 22:19 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Полпред президента в СЗФО отметил необходимость развития "дополнительного образования, кружков, групп продленного дня"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми намерено ликвидировать вторую смену в школах к 2020 году за счет строительства новых учебных заведений, а также ремонта и реконструкции действующих. Об этом заявил во вторник журналистам глава региона Сергей Гапликов.

"Программа (строительства новых школ и ликвидации второй смены - прим. ТАСС) реализуется в Коми согласно графику. В этом году завершим строительство большой школы на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре, это примерно десять школ, какие нужно построить во многих местах республики. В этом году также будем финансировать строительство еще восьми школ. До 2020 года все вопросы обновления школ за счет нового строительства, ремонта, реконструкции и ликвидации второй смены будут выполнены", - сказал Гапликов по итогам совещаний с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, посетившим регион с ознакомительным визитом.

Полномочный представитель поддержал руководство Коми и отметил, что нужно создать все условия для ликвидации второй смены. "Для этого президент дал поручение правительству выделить деньги на софинансирование строительства новых школ. Нужно, чтобы дети были под присмотром, чтобы у них не сбивался рабочий ритм, а ведь учиться во вторую смену сложнее", - сказал Беглов, отметив, что необходимо развивать "дополнительное образование, кружки, группы продленного дня".

Ранее сообщалось, что школа на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре - первая школа в столице региона за последние 15 лет. Она разместится в четырехэтажном здании с пристроенными к нему блоками под актовый и спортивный залы, а также с отдельным зданием столовой, которое соединит с основным строением теплый переход. Строительство оценивается чуть менее чем в 1 млрд рублей, основная доля затрат финансируется из федерального бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми
Персоны
Беглов, Александр Дмитриевич Гапликов, Сергей Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
2
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
3
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
4
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
7
Французское издание Ski-Nordique назвало скандальным решение МОК по Шипулину и Устюгову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама