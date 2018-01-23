Власти Коми намерены ликвидировать вторую смену в школах к 2020 году

СЫКТЫВКАР, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми намерено ликвидировать вторую смену в школах к 2020 году за счет строительства новых учебных заведений, а также ремонта и реконструкции действующих. Об этом заявил во вторник журналистам глава региона Сергей Гапликов.

"Программа (строительства новых школ и ликвидации второй смены - прим. ТАСС) реализуется в Коми согласно графику. В этом году завершим строительство большой школы на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре, это примерно десять школ, какие нужно построить во многих местах республики. В этом году также будем финансировать строительство еще восьми школ. До 2020 года все вопросы обновления школ за счет нового строительства, ремонта, реконструкции и ликвидации второй смены будут выполнены", - сказал Гапликов по итогам совещаний с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, посетившим регион с ознакомительным визитом.

Полномочный представитель поддержал руководство Коми и отметил, что нужно создать все условия для ликвидации второй смены. "Для этого президент дал поручение правительству выделить деньги на софинансирование строительства новых школ. Нужно, чтобы дети были под присмотром, чтобы у них не сбивался рабочий ритм, а ведь учиться во вторую смену сложнее", - сказал Беглов, отметив, что необходимо развивать "дополнительное образование, кружки, группы продленного дня".

Ранее сообщалось, что школа на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре - первая школа в столице региона за последние 15 лет. Она разместится в четырехэтажном здании с пристроенными к нему блоками под актовый и спортивный залы, а также с отдельным зданием столовой, которое соединит с основным строением теплый переход. Строительство оценивается чуть менее чем в 1 млрд рублей, основная доля затрат финансируется из федерального бюджета.