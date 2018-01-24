Новые медицинские центры планируется построить в Коми

СЫКТЫВКАР, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Новый перинатальный центр и инфекционную больницу планируется построить в Республике Коми. Об этом рассказал во вторник министр здравоохранения региона Дмитрий Березин в ходе ознакомительной поездки в Сыктывкар полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.

"Главная наша проблема - это материально-техническая база, кардиодиспансер в Сыктывкаре - это последний построенный крупный объект в здравоохранении за последние годы (диспансер был открыт в 1997 году - прим. ТАСС). Назрело строительство новых учреждений, в том числе инфекционной больницы (строительство планируется начать в 2018 году и завершить в 2020 году, объект оценивается в 2 млрд рублей - прим. ТАСС) и нового перинатального центра", - рассказал глава минздрава Коми на совещании с полпредом после посещения кардиодиспансера.

Полномочный представитель поддержал идею строительства новых объектов, в особенности, возведение перинатального центра, поскольку они позволяют вывести систему здравоохранения в регионах на более качественный уровень, решить проблемы демографии. "Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в отрасли произошел прорыв, за 15-16 лет в нашей стране научились делать сложнейшие операции, за которыми ранее ездили за границу. Федеральное правительство понимает, что такие проекты надо продолжать", - сказал полпред.

Главврач кардиодиспансера Александр Кузнецов предложил также рассмотреть вопрос создания в Коми сосудистого центра, который объединил бы достижения кардиодиспансера и республиканской больницы в лечении сосудистых заболеваний. "Если такая необходимость есть, и она будет обоснована, то мы готовы рассматривать проработанные предложения совместно с федеральным минздравом", - ответил Беглов.

Кардиодиспансер - уникальное для Коми передовое медучреждение, оснащенное современным медицинским и технологическим оборудованием для полного обследования и лечения больных с сердечно-сосудистой патологией на уровне европейских стандартов с использованием современных медицинских технологий. Как уточнил главврач учреждения, диспансер постоянно наращивает обороты по проведению уникальных операций.

В учреждении 14 отделений на 405 коек, в том числе 95 коек роддома, консультативно-диагностическая поликлиника с женской консультацией на 200 посещений в смену. Ежегодно учреждение посещает свыше 40 тыс. пациентов, почти половина из них - жители городов и районов Коми. За 20 лет в учреждении прошли лечение более 167 тыс. пациентов, выполнили более 27 тыс. операций, половина из них - на сердце, в том числе, 3,4 тыс. аортокоронарных шунтирований, 4,5 тыс. коронароангиопластик, установили 2 тыс. 645 электрокардиостимуляторов.