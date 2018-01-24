Всероссийский форум студенческих клубов "Вместе вперед!" открывается в Казани

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Развитие студенческих клубов в России станет одной из ключевых тем двухдневного образовательного форума "Вместе вперед!", который открывается в среду в Казани.

"24-25 января в рамках празднования Дня российского студенчества пройдет фокусная работа с аудиторией студенческих клубов страны на единой площадке в Казани", - сообщили ТАСС в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь), которое является одним из организаторов мероприятия.

По данным организаторов, ключевыми результатами форума должны стать улучшение взаимодействия между студенческими клубами, обмен опытом между лидерами студенчества и повышение эффективности работы клубов.

Программа форума

В рамках форума предусмотрена обширная образовательная программа "Россия - страна возможностей", в которой примут участие около 1 тыс. человек из 38 регионов страны. Во второй день мероприятия запланирован праздничный концерт, который соберет до 5 тыс. человек, уточнили организаторы.

"Концепция образовательной программы "Россия - страна возможностей" основана на матрице ценностей, выявленной в ходе исследований, которые провел ВЦИОМ на форуме "Территория смыслов" в 2017 году", - отметили в Росмолодежи. Эксперты установили, что к ценностям современной российской молодежи, в частности, относится гордость за Россию, целеустремленность, профессионализм, уважение к людям и неравнодушие.

Образовательная программа разделена на шесть тематических направлений: спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, а также медиа и СМИ. "Образовательная программа построена на коллективной работе", - подчеркнули организаторы.

По данным Росмолодежи, в рамках каждого тематического направления запланированы заседания дискуссионного клуба "Диалог на равных" с участием ведущих экспертов в названных областях.

Хедлайнером концерта, посвященного Дню российского студенчества, который пройдет 25 января, станет группа "Звери". Также на сцену выйдет Юлианна Караулова и коллектив "Банд'Эрос". Ведущим концерта будет шоумен Арчи (Артур Цветков).

На концерте будут награждены лучшие студенческие клубы, участвующие в образовательной программе, и объявлены победители грантового конкурса Росмолодежи.