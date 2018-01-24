Патриарх Кирилл откроет в Кремле XXVI Рождественские чтения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет в среду в Государственном Кремлевском дворце XXVI Международные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности и будущее человечества". Этот крупнейший церковно-общественный форум соберет более 15 тыс. участников из 16 стран.

"Традиционно чтения проходят под председательством патриарха Кирилла, он откроет их 24 января в Государственном Кремлевском дворце, а на следующий день посетит Совет Федерации в рамках Рождественских парламентских встреч", - рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий.

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиды Драгункиной, "главная тема для обсуждения на предстоящих Рождественских чтениях - это дети, подростки и вопросы нравственных ценностей". "Мы должны не просто декларировать тезисы о ценностях, но подготовить молодежь к практическому восприятию этих ценностей", - отметила сенатор.

"Активное участие в этом году принимают российские вузы. Более 300 из них засылают своих представителей на Рождественские чтения. Всего изъявили желание участвовать 34 субъекта Российской Федерации", - рассказал митрополит Меркурий.

С 24 по 26 января на различных площадках Москвы пройдут более 190 мероприятий. Они охватывают темы современного развития церкви, образования, молодежной политики, благотворительности, реставрации и строительства храмов, культуры и науки.