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Гособвинитель назовет справедливое наказание для экс-губернатора Белых

Общество
24 января, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Прения сторон пройдут в больнице при СИЗО "Матросская Тишина" из-за плохого состояния здоровья экс-губернатора

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду планирует провести выездное заседание, на котором состоятся прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Андрей Грохотов.

"Пресненский суд на 24 января запланировал проведение прений сторон по делу в отношении моего подзащитного", - сказал он.

Прения сторон будут проходить в больнице при СИЗО "Матросская Тишина" из-за плохого состояния здоровья Белых. Как ожидается, представитель гособвинения в ходе прений выскажет свою позицию, а также попросит для экс-губернатора наказание, которого, по его мнению, он заслуживает. В свою очередь защита получит возможность проанализировать доказательства по делу и, как ожидается, попросит суд вынести оправдательный приговор.

Согласно закону, после прений сторон подсудимый выступает с последним словом, а далее суд удаляется на вынесение приговора.

Экс-губернатор Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

Свою вину Белых не признает. Он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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