Циклон принес на Камчатку ураганный ветер

ТАСС, 24 января. Порывы ветра до 40 м/с зафиксированы на южном побережье Камчатского края. Как сообщили ТАСС в среду в Камчатском гидрометеоцентре, к полуострову подошел мощный циклон.

"Снега пока почти нет, небольшой снегопад и метель начались в Петропавловске-Камчатском. А вот на юге края уже зафиксированы порывы ветра до 40 м/с, что соответствует ураганному ветру", - рассказал специалист УГМС. По его словам, пик непогоды ожидается в обеденное время. Снегопад, согласно прогнозу, будет сильным, выпадет от 16 мм осадков.

В связи подошедшим циклоном 24 января отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. При этом детские сады продолжат работать для тех родителей, которые не смогут остаться в этот день дома. Заместитель главы города Грант Шайгородский обратился к родителям школьников с просьбой не отпускать детей одних на улицу.

В муниципальных учреждениях и организациях рабочий день, 24 января, объявлен выходным. С рекомендацией рассмотреть возможность отпустить работников домой к руководителям предприятий обратилась первый заместитель главы города Юлия Иванова.

Принято решение запретить движение большегрузного транспорта на самых сложных участках автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского.