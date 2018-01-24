Введенный из-за тайфуна "Лайонрок" режим ЧС сняли в еще одном районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня, введенный после прохождения тайфуна "Лайонрок" и действовавший почти полтора года, снят в Лазовском районе Приморья. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации края.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. C 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен 27 декабря.

"Муниципальный режим ЧС, введенный в 2016 году после сильнейшего тайфуна "Лайонрок", снят в Лазовском районе Приморья. Снять режим чрезвычайной ситуации стало возможным после того, как были завершены все аварийно-восстановительные работы. Так, завершено восстановление временных защитных дамб на реках Киевка и Лазовка", - отмечается в сообщении.

Из-за тайфуна в Лазовском районе были подтоплены более 1 тыс. 650 домов, в которых проживали 7,7 тыс. человек, а также свыше 500 земельных участков и 91 га сельскохозяйственных земель. Из-за переливов дорог от транспортного сообщения были отрезаны восемь населенных пунктов района. Были повреждены 77,7 км дорог.

От стихии пострадали здания двух школ в селе Преображение и здание кожно-венерологического диспансера в селе Чистоводное. На выплаты пострадавшим было направлено 75,5 млн рублей. Компенсацию получили 6 тыс. 687 человек.