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На Камчатке будут бороться с алкоголизмом с помощью рейтинга самых пьющих районов края

Общество
24 января, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Это совместная инициатива РПЦ и региональных властей

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ТАСС, 24 января. Власти Камчатки и Русская православная церковь (РПЦ) договорились о создании в регионе "Попечительства о народной трезвости". Как сообщает в среду Петропавловская и Камчатская епархия РПЦ в своем официальном издании "Православная Камчатка", одним из методов борьбы с пьянством в рамках этого попечительства выбрано создание рейтинга самых пьющих и трезвых районов края.

"В конференц-зале министерства социального развития и труда Камчатского края состоялось заседание рабочей группы по созданию "Попечительства о народной трезвости". В ходе собрания участниками было предложено […] составить рейтинг самых трезвых и пьющих районов, т. е. способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух", - говорится в сообщении официального издания епархии.

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В совещании приняли участие министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович, руководитель Агентства по внутренней политике Камчатского края Игорь Гуляев, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев и другие краевые чиновники. От РПЦ в совещании участвовал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Петропавловской и Камчатской епархии протоиерей Виктор Музыкант.

Кроме составления рейтинга пьющих районов участники также предложили ежемесячно собирать рабочую группу для обсуждения работы по данному вопросу, при каждом приходе в Камчатском крае создать общество трезвости, вести работу с молодежью и волонтерскими движениями и организовать встречи на тему трезвения, на которых будут присутствовать представители церкви, государства и жителей.

Роспотребнадзор составил рейтинг российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения за 2016 год, который возглавили Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область. При этом, согласно докладу ведомства, за последние пять лет объемы продаж крепких алкогольных напитков (водка и ликероводочные изделия) в России снизились почти на 40% (с 10,9 л на душу населения в 2011 году до 6,6 л в 2016 году), а пива - почти на 25% (с 70,8 л в 2011 году до 53,3 л в 2016 году).

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