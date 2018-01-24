На Камчатке будут бороться с алкоголизмом с помощью рейтинга самых пьющих районов края

ТАСС, 24 января. Власти Камчатки и Русская православная церковь (РПЦ) договорились о создании в регионе "Попечительства о народной трезвости". Как сообщает в среду Петропавловская и Камчатская епархия РПЦ в своем официальном издании "Православная Камчатка", одним из методов борьбы с пьянством в рамках этого попечительства выбрано создание рейтинга самых пьющих и трезвых районов края.

"В конференц-зале министерства социального развития и труда Камчатского края состоялось заседание рабочей группы по созданию "Попечительства о народной трезвости". В ходе собрания участниками было предложено […] составить рейтинг самых трезвых и пьющих районов, т. е. способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух", - говорится в сообщении официального издания епархии.

В совещании приняли участие министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович, руководитель Агентства по внутренней политике Камчатского края Игорь Гуляев, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев и другие краевые чиновники. От РПЦ в совещании участвовал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Петропавловской и Камчатской епархии протоиерей Виктор Музыкант.

Кроме составления рейтинга пьющих районов участники также предложили ежемесячно собирать рабочую группу для обсуждения работы по данному вопросу, при каждом приходе в Камчатском крае создать общество трезвости, вести работу с молодежью и волонтерскими движениями и организовать встречи на тему трезвения, на которых будут присутствовать представители церкви, государства и жителей.

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