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В Саудовской Аравии разразился скандал с применением ботокса на конкурсе красоты верблюдиц

Общество
24 января, 15:32 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 24, января. /ТАСС

Также выявлены случаи привлечения пластических хирургов для животных, сообщают СМИ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 января. /ТАСС/. В Саудовской Аравии произошел скандал на международном конкурсе верблюдиц.

12 животных были исключены из отбора за незаконное использование их хозяевами ботокса, сообщила эмиратская газета The National. Для придания идеальных внешних форм животным перед участием в соревновании ввели филлеры в губы, щеки, головы и колени.

"На конкурсе обычно широко применяют ботокс для накачки губ, носа и даже челюстей верблюдиц, - заявил один из участников конкурса - сын известного в ОАЭ заводчика этих животных Али аль-Мазруи. - Судьи и зрители обычно восхищаются крупной головой и увеличенными деталями внешнего вида".

Смотр на звание самой красивой верблюдицы проходит в рамках традиционного фестиваля имени короля Абдель Азиза в пустыне Дахна близ Эр-Рияда. Всего на фестивале представлены свыше 30 тыс. особей этого вида животных. Призовой фонд составляет $57 млн, из которых более $31 млн приходится на призы конкурса красоты. С начала фестиваля 1 января конкурс посетили уже 300 тыс. человек. 

Отмечается, что мошенники не ограничиваются использованием ботокса - известны случаи привлечения пластических хирургов. Так, во время конкурса выяснилось, что хирурги по заказу хозяев уменьшали размеры ушей верблюдиц. Недобросовестные конкурсанты также затемняют цвет шерсти своих животных, втирая в нее особые составы на основе масла.

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