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Памятный знак жертвам Холокоста открыт под Петербургом

Общество
24 января, 15:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС

Памятный указатель открыт на месте расстрела мирных жителей еврейской национальности города Павловска, сообщила директор Государственного музея-заповедника "Павловск" Вера Дементьева

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Памятный указатель на месте массового расстрела евреев нацистами в годы Великой Отечественной войны открыт в Павловском парке под Санкт-Петербургом. Об этом в среду ТАСС рассказала Вера Дементьева - директор Государственного музея-заповедника "Павловск", выступившего инициатором проекта.

"Состоялось открытие памятного указателя на месте расстрела мирных жителей еврейской национальности города Павловска. Прямо за монументом находится поле захоронений... Это семьи Лившиц, Иргал Серафима Яковлевна вместе с ее двухлетним сыном и другие", - сказала собеседница агентства.

Установке памятного знака предшествовала исследовательская работа. Ее по просьбе музея провел археолог, историк, автор книги "Холокост у стен Ленинграда" Константин Плоткин. Для уточнения места захоронений жертв военного преступления привлекались сотрудники Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.

В годы войны Павловск был оккупирован нацистскими войсками. Согласно данным историков, во время оккупации немецкая администрация занималась поиском мирных жителей еврейской национальности с целью их убийства. Расстрелы проводились в Павловском парке, их жертвами стали более 40 человек.

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