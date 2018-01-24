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Патриарх Кирилл открыл в Кремле XXVI Рождественские чтения

Общество
24 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Крупнейший церковно-общественный форум собрал более 15 тыс. участников из 16 стран

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в среду XXVI Международные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности и будущее человечества" в Государственном Кремлевском дворце. Этот крупнейший церковно-общественный форум собрал более 15 тыс. участников из 16 стран.

"Мы призваны с христианских позиций поразмышлять о тех вызовах, с которыми приходится сталкиваться современной цивилизации", - сказал патриарх.

"Рождественские чтения - уникальный форум, аналогов которому нет ни в одной Церкви мира. Епископат, духовенство, миряне: люди, занимающие разное положение в обществе, ученые, политики, преподаватели вместе обсуждают животрепещущие темы. Темы, которые действительно стоят на повестке дня церковно-общественных и церковно-государственных отношений", - отметил он.

Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука.

С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах пройдут более 190 мероприятий.

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