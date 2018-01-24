Участники научной конференции в Грозном выступили за захоронение головы Хаджи-Мурата

ГРОЗНЫЙ, 24 января. /ТАСС/. Участники прошедшей в Грозном международной научной конференции "Роль горцев Северного Кавказа в укреплении российской государственности" выступили за захоронение головы аварского военачальника Хаджи-Мурата, одного из соратников имама Шамиля в Кавказской войне, сообщил ТАСС в среду член Академии наук Чеченской Республики Вахит Акаев.

В начале ноября прошлого года внимание к теме обращения с антропологическими экспонатами привлек глава Чечни Рамзан Кадыров, который в своем посте в Telegram выступил за захоронение тела Владимира Ленина, а также черепа Хаджи-Мурата, находящегося в музее в Санкт-Петербурге. Директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, в интервью ТАСС тогда отметил, что проблема захоронения антропологических музейных экспонатов должна решаться музеями.

"Предложение захоронить голову Хаджи-Мурата поддержали все участники конференции в Грозном, около 50 историков. Современному российскому обществу сегодня нужно идти к согласию, взаимопониманию, и такой шаг, с моей точки зрения, позволит это реализовать", - сказал Акаев.

Конференция прошла 23 января в Национальной библиотеке Чеченской Республики. Участники встречи из Москвы, Парижа, Махачкалы, Владикавказа, Минеральных Вод, Кисловодска обсудили вклад горских народов Кавказа в победу в Отечественной войне 1812 года, а также их участие в русско-японской и Первой мировой войнах.

Аварский военачальник Хаджи-Мурат служил под началом Шамиля в ходе Кавказской войны в течение десяти лет и погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана. Его могила находится в Гахском районе на севере закавказской республики. Тогда же череп Хаджи-Мурата доставили в Петербург, а в середине XX века передали в Кунсткамеру из Военно-медицинской академии.

В ноябре 2015 года Министерство культуры РФ создало межведомственную комиссию по координации деятельности, связанной с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата. В пресс-службе Кунсткамеры сообщили, что все материалы работы комиссии до принятия решений имеют гриф "для служебного пользования".