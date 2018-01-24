Роструд напомнил работодателям о правилах организации работ на морозе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работа в холодное время года на открытой территории либо в неотапливаемом помещении должна сопровождаться обязательными оплачиваемыми перерывами для обогрева, напоминает Роструд.

"В соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

Продолжительность и число перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C, напомнили в ведомстве.

В случае возникновения угрозы для здоровья работника работодателю грозит наказание за несоблюдение прав работников, добавили в Роструде.

По данным Гидрометцентра, 25-26 января в Челябинской, Иркутской областях ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай среднесуточная температура воздуха ниже климатической на 15-19°, температура ночью может достигнуть -40° и ниже. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Забайкальском крае ночная температура может опуститься до -45°