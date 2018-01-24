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Более 43 млн руб. предусмотрено в 2018 г. на выплаты семьям в КЧР после рождения первенца

Общество
24 января, 15:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, января. /ТАСС

Выплаты полагаются и тем, кто усыновил первого ребенка

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2018 году направят на выплаты семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок, более 43 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в Минтруда и соцразвития республики.

"Из федерального бюджета КЧР на выплаты первенцам в 2018 году выделено более 43 млн рублей. Число потенциальных получателей в регионе уточняется", - сказали в ведомстве, отметив, что в среднем ежегодно в республике рождается более 5 тыс. детей.

Получить выплаты смогут семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, а доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. "Размер выплаты в нашей республике составит 9428 рублей. Ее получат семьи, доходы которых не превышают 14,772 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично ее назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

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