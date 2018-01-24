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Медведев предложил выработать правила дополнительной защиты сотрудников почты от нападений

Общество
24 января, 16:22 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 24, января. /ТАСС

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов сказал премьеру, что в прошлом году на работников предприятия было совершено 95 нападений

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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил выработать правила дополнительной защиты сотрудников почты от нападений по аналогии с медицинскими работниками.

На встрече с главой кабмина генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал об участившихся случаях нападения на сотрудников предприятия.

"Хочу обратить ваше внимание, Дмитрий Анатольевич, на участившиеся в последнее время случаи нападения на работников почтовой связи. Таких случаев в 2017 году было 95. Порой они заканчиваются причинением тяжких телесных повреждений работникам почтовой отрасли, иногда и летальным исходом, к сожалению. В этой связи я бы хотел попросить правительство рассмотреть возможность о введении в законодательство ответственности за нападения на работников почтовой связи - по аналогии с тем, как это сейчас делается при посягательстве на жизнь и здоровье медицинских работников", - сказал Подгузов.

"Что касается Вашего предложения по совершенствованию законодательства, в том числе по охране жизни и здоровья работников нашей почтовой системы, давайте посмотрим, какие правила здесь могут быть выработаны по аналогии с другими нормами, направленными на охрану жизни и здоровья людей, которые оказывают различные услуги - услуги социального характера, публичные услуги по всей территории страны", - ответил Медведев.

В июне 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет за нападение на медицинских работников, воспрепятствование их деятельности и блокирование машин скорой помощи.

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Подгузов, Николай Радиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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