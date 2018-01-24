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Новое жилье получат 18 ветеранов ВОВ на Ставрополье в 2018 году

Общество
24 января, 16:23 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 24, января. /ТАСС

На эти цели будет направлено порядка 35 млн рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти помогут улучшить жилищные условия 18 ветеранов Великой Отечественной войны на Ставрополье в 2018 году. Новое жилье получат также 21 участник боевых действий и 10 семей инвалидов, сообщает в среду пресс-служба Министерства строительства и архитектуры края.

"В 2018 году на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов будет направлено порядка 35 млн рублей. (…) Эти средства позволят обеспечить жильем 18 ветеранов ВОВ, 21 участника боевых действий и 10 человек из числа инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов", - уточняется в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в 2017 году новое жилье получили в крае 59 ветеранов ВОВ, объем помощи зависит от размеров федеральной субсидии. Как показывает практика прошлых лет, сумма может быть увеличена - в 2017 году деньги были выделены на помощь 58 ветеранам, однако в конце года дополнительно удалось помочь еще одному ветерану.

"Размер субсидии для ветеранов Великой Отечественной войны составляет около 1 млн рублей, для остальных категорий льготников - порядка 500 тыс. рублей. Список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на текущий финансовый год в Минстрой поступит из Министерства труда и социальной защиты населения края к 1 февраля", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра строительства и архитектуры Александра Золотарева.

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