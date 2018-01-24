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Мединский заявил о создании фонда по развитию Соловецкого архипелага

Общество
24 января, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Решение подтверждает, что восстановление памятников занимает важное место в повестке правительства, сказал глава Минкультуры

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Принято решение о создании особого фонда по развитию Соловецкого архипелага, заявил в среду глава Минкультуры Владимир Мединский на открытии XXVI Рождественских чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

"Я только приехал с заседания правительственной группы у Дмитрия Анатольевича Медведева (председатель правительства - прим. ТАСС). И еще одно подтверждение того, какое важное место занимает в повестке правительства развитие и восстановление наших памятников, - мы в течение двух часов обсуждали ситуацию на Соловецком архипелаге, комплексно, со всех сторон, и принято то долгожданное решение, о котором мы долго говорили, о создании особого фонда по развитию Соловецкого архипелага", - сказал Мединский.

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум. В этом году он собрал в Москве более 15 тыс. участников из 16 стран.

С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах пройдут более 190 мероприятий.

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