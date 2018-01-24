Володин отметил роль РПЦ в формировании нравственного консенсуса в российском обществе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) и другие традиционные религиозные организации играют важную роль в решении задачи противодействия размыванию моральных этических норм в российском обществе. Такое мнение высказал в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в приветствии участникам XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

Председатель Госдумы подчеркнул, что "Рождественские чтения на протяжении многих лет вносят большой вклад в сохранение традиций и духовно-культурного наследия". "Вы поднимаете актуальные вопросы просвещения и воспитания молодого поколения. Сегодня в центре вашего внимания находятся нравственные ценности и их влияние на будущее человечества", - говорится в приветствии, текст которого приводится на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера, РПЦ и другие традиционные религиозные организации "играют большую роль в формировании нравственного консенсуса и доверия между людьми, помогают обрести духовные и нравственные ориентиры, призывают к согласию и единству".

"Укрепление институтов семьи и брака, противодействие размыванию моральных и этических норм - наша общая задача, для решения которой необходимы совместные усилия государства, Русской православной церкви и всего нашего многонационального общества", - заявил Володин.