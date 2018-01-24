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Росмолодежь впервые проведет грантовый конкурс для студенческих клубов

Общество
24 января, 16:36 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, января. /ТАСС

Прием заявок будет идти до 25 февраля

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КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Конкурс проектов студенческих клубов впервые пройдет в России, его организатором выступает Росмолодежь. Об этом рассказал в среду ТАСС глава ведомства Александр Бугаев в кулуарах Всероссийского форума студенческих клубов "Вместе вперед", который начался в Казани.

"Завтра на праздничном концерте, который пройдет в рамках форума, организаторы объявят старт приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов для студенческих объединений. Конкурс молодежных проектов для студклубов будет проводиться впервые", - сказал Бугаев.

По его словам, этот конкурс является "уникальной возможностью для студентов и студенческих объединений проявить себя и реализовать свою идею". В Росмолодежи уточнили, что прием заявок будет идти до 25 февраля, после этого экспертное жюри отберет лучшие проекты, которые будут рекомендованы к получению грантов.

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