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Путин назвал Рождественские образовательные чтения важным событием общественной жизни РФ

Общество
24 января, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что главная тема нынешних чтений - нравственные ценности и будущее человечества - позволит обсудить актуальные вопросы развития просвещения в России

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет ваш авторитетный форум является одним из наиболее ожидаемых и по-настоящему важных событий в общественной, культурной, духовной жизни страны, объединяет вокруг своих благородных идей и целей большое число участников и гостей - неравнодушных, деятельных людей", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что главная тема нынешних чтений - нравственные ценности и будущее человечества - позволит обсудить актуальные вопросы развития просвещения в РФ, а также воспитания подрастающего поколения. "Ведь именно незыблемые духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма и гражданственности на протяжении веков скрепляли наш народ, задавали жизненные ориентиры, помогали стране двигаться вперед, по пути прогресса", - заключил он.

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тыс. участников из 16 стран. Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах столицы пройдут более 190 мероприятий.

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