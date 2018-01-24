Медведев направил приветствие гостям Международных Рождественских образовательных чтений

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Многие годы этот уникальный форум является значимым событием не только в церковной, но и в общественной жизни. И традиционно объединяет представителей духовенства, органов власти, деятелей науки, искусства и культуры, педагогов из разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в приветствии.

По мнению Медведева, образованных, талантливых и счастливых людей нужно растить с первых лет жизни. "И уже с раннего детства формировать у ребенка правильное отношение к окружающему миру, понятия о добре и зле, чести и достоинстве, долге и справедливости, любви и доброте", - отметил он.

Премьер выразил уверенность, что XXVI Рождественские чтения порадуют гостей насыщенной программой, помогут обменяться опытом, дадут старт новым проектам, в том числе в области образования. Он пожелал участникам плодотворных дискуссий, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего.

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тыс. участников из 16 стран. Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах пройдут более 190 мероприятий.