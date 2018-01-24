Врачи выпишут 24 января четверых пострадавших от отравления угарным газом в Подмосковье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Врачи намерены выписать в среду четверых людей, госпитализированных с отравлением угарным газом из поселка Новоивановское Одинцовского городского округа Московской области. Об этом ТАСС сообщила заместитель главного врача по лечебной работе клинической больницы № 123 Елена Буслаева.

"Всего госпитализировано пять человек, состояние четверых расценено как удовлетворительное, они будут сегодня выписаны из стационара. У одного из пострадавших выявлены нарушения ритма сердца, в настоящее время проводится дообследование, по результатам будет определена дальнейшая тактика", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что из д. 49 ул. Амбулаторная поселка Новоивановское были эвакуированы 50 человек из-за отравления угарным газом. Газовые баллоны использовались для отопления "пушками" помещения. По данным Министерства здравоохранения Московской области, пятеро были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще семерых врачи осмотрели на месте. Все госпитализированные являются гражданами Узбекистана, добавила Буслаева.

Гастарбайтеры вместо дольщиков

По сведениям пресс-службы администрации Одинцовского городского округа, в здании на Амбулаторной улице нелегально проживали более 40 рабочих и строителей. Этот трехэтажный многоквартирный дом был построен в 2007-2008 году в нарушение вида разрешенного использования (ВРИ) Олегом Швыревым и несколькими другими лицами, следует из материалов Московского областного суда. Земля под ним назначалась для индивидуального жилого строительства (ИЖС).

Из-за проблем с регистрацией недвижимости дом не подключили полностью к инженерным сетям, в том числе не обеспечили центральным отоплением и электричеством.

В 2009 году Одинцовский городской суд разделил дом на 15 частей и передал их в собственность каждому из "квартирантов", которые так и не смогли въехать в свой дом. В феврале 2013 года Московский областной суд обязал их снести незаконное здание за личные средства. В пресс-службе администрации муниципалитета ТАСС не смогли пояснить, почему в несданном в эксплуатацию здании проживали рабочие и строители.