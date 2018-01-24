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Патриарх Кирилл: Церковь должна активно работать с молодым поколением

Общество
24 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Глава РПЦ призвал молодежь делать добрые дела во имя нравственности

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Церковь должна активно работать с молодым поколением, чтобы представители молодежи, приходя в храм, не чувствовали себя в гостях. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества" в Государственном Кремлевском дворце.

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"Мы должны сами идти со словами о Христе туда, где сегодня особенно присутствует молодежь: в учебные заведения, спортивные организации, молодежные клубы, в социальные сети. Очень важно, чтобы каждый юноша и девушка чувствовали себя в церкви не гостями, а подлинными делателями", - подчеркнул он.

Предстоятель Русской православной церкви призвал молодежь делать добрые дела не ради денег, а во имя нравственности, а также напомнил о важности духовной красоты.

"Люди мечтают о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая красота - подчеркиваю - это не внешний лоск и глянец, а внутреннее состояние человека. Подлинная красота - это в первую очередь красота души. Красота, которая в полноте раскрывается, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в нас Богом", - добавил патриарх Кирилл.

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тыс. участников из 16 стран. Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах столицы пройдут более 190 мероприятий.

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