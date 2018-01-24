Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургские ученые создали робота для лечения рака предстательной железы

Общество
24 января, 16:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Роботизированный комплекс предназначен для проведения брахитерапии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роботизированный комплекс для лечения рака предстательной железы

Роботизированный комплекс для лечения рака предстательной железы

© Наталия Михальченко/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские робототехники на средства гранта Минобрнауки создали роботизированный комплекс для лечения рака предстательной железы. Экспериментальный образец онкоробота передан в среду для испытаний в Национальный исследовательский центр радиологии, сообщили ТАСС в центре.

СПЕЦПРОЕКТ

"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак

Эти ребята выиграли главное состязание своей жизни. Теперь они доказывают, что могут все, даже если сидят в инвалидной коляске

Роботизированный комплекс предназначен для проведения брахитерапии. Брахитерапия представляет собой доставку микроисточников ионизирующего излучения в ткань злокачественной опухоли для ее уничтожения. В начале экспериментальный образец пройдет испытания на макетах и животных. По данным ученых, он не имеет аналогов в мире.

"Таких приборов в мире нет, идея новая. Данных о том, что такое оборудование создается, тоже нет", - сказал ТАСС заместитель генерального директора центра радиологии Сергей Иванов после передачи экспериментального образца.

Подпись под документом о передаче со стороны ЦНИИ РТК поставил директор института Александр Лопота.

"Точность доставки препарата в ткань пациента с помощью нашего онкоробота составляет десятые доли миллиметра, предел точности для человека - 1 миллиметр", - сказал ТАСС начальник лаборатории медицинской техники Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Петербурга Сергей Никитин.

СПЕЦПРОЕКТ

Дети против рака. Истории борьбы и побед

Наши герои точно знают: рак — всего лишь болезнь, которую можно вылечить

Создание онкоробота стало результатом совместной идеи медиков и робототехников. Разработка потребовала 2 лет работы и вложения 26 млн рублей. Экспериментальный образец изготовлен специалистами ЦНИИ РТК совместно с индустриальным партнером тульским НПО "Сплав".

Онкоробот оснащен системой технического зрения, имеет встроенный аппарат ультразвуковой диагностики. Уже через один-два дня после вмешательства пациент сможет вернуться к обычной жизни.

Онкоробот предназначен для лечения предстательной железы на 1-2 стадиях рака.

По словам Сергея Иванова, если все испытания пройдут успешно, можно будет создать аналогичные робототехнические комплексы для других локаций злокачественных опухолей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама