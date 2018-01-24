Петербургские ученые создали робота для лечения рака предстательной железы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские робототехники на средства гранта Минобрнауки создали роботизированный комплекс для лечения рака предстательной железы. Экспериментальный образец онкоробота передан в среду для испытаний в Национальный исследовательский центр радиологии, сообщили ТАСС в центре.

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Роботизированный комплекс предназначен для проведения брахитерапии. Брахитерапия представляет собой доставку микроисточников ионизирующего излучения в ткань злокачественной опухоли для ее уничтожения. В начале экспериментальный образец пройдет испытания на макетах и животных. По данным ученых, он не имеет аналогов в мире.

"Таких приборов в мире нет, идея новая. Данных о том, что такое оборудование создается, тоже нет", - сказал ТАСС заместитель генерального директора центра радиологии Сергей Иванов после передачи экспериментального образца.

Подпись под документом о передаче со стороны ЦНИИ РТК поставил директор института Александр Лопота.

"Точность доставки препарата в ткань пациента с помощью нашего онкоробота составляет десятые доли миллиметра, предел точности для человека - 1 миллиметр", - сказал ТАСС начальник лаборатории медицинской техники Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Петербурга Сергей Никитин.

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Создание онкоробота стало результатом совместной идеи медиков и робототехников. Разработка потребовала 2 лет работы и вложения 26 млн рублей. Экспериментальный образец изготовлен специалистами ЦНИИ РТК совместно с индустриальным партнером тульским НПО "Сплав".

Онкоробот оснащен системой технического зрения, имеет встроенный аппарат ультразвуковой диагностики. Уже через один-два дня после вмешательства пациент сможет вернуться к обычной жизни.

Онкоробот предназначен для лечения предстательной железы на 1-2 стадиях рака.

По словам Сергея Иванова, если все испытания пройдут успешно, можно будет создать аналогичные робототехнические комплексы для других локаций злокачественных опухолей.