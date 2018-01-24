Хинштейн: Росгвардия не сможет обеспечить безопасность во всех школах из-за других задач

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Росгвардия не сможет обеспечить охрану правопорядка во всех российских школах из-за выполнения других поставленных перед ведомством задач, а также из-за численности сотрудников. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в ответ на просьбу прокомментировать предложение сенатора Елены Мизулиной передать охрану школ бойцам Росгвардии.

"Тот объем, который стоит у нас перед подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, обилен. И чисто физически, имея на сегодня текущую численность, мы не в состоянии обеспечить безопасность всех школ и других образовательных учреждений. Войска вневедомственной охраны обеспечивают безопасность и в образовательной сфере, речь идет о ряде вузов, а когда мы говорим о тысячах школ, это невозможно", - сказал он.

Хинштейн отметил, что Росгвардия настаивает на внесении изменений, которые позволили бы установить исчерпывающий перечень требований к частным охранным предприятиям, которые обеспечивают правопорядок в школах. "Это снимет существующие проблемы. Задача Росгвардии заключается не в том, чтобы поставить к каждому объекту по постовому, а в том, чтобы организовать обеспечение безопасности таким образом, чтобы в эту систему были встроены все сегменты, в том числе негосударственной безопасности", - заключил он.

В среду на заседании временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина высказала мнение, что бойцы Росгвардии, а не сотрудники частных охранных предприятий, должны обеспечивать безопасность в школах России. "Не все школы имеют достаточную охрану: в одних школах она есть, в других ее нет. Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах, и где их работа, если детей собой защищает учительница? Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия, у них отбор кадров очень жесткий", - подчеркнула сенатор.

Серия ЧП в школах России

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