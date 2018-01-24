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Путин в Казани проведет встречи с членами исламских организаций, рабочими и студентами

Общество
24 января, 22:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, января. /ТАСС

Глава государства планирует принять участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", целью которого является формирование коллективной активности российских вузов

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КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в Казань. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, сразу после прилета в Татарстан он проведет встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

В четверг Путин посетит Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и пообщается с работниками предприятия.

В этот же день президент планирует принять участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого станут более 5 тыс. студентов из 38 регионов РФ. Основная цель форума, приуроченного ко Дню российского студенчества, - продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

Кроме того, Путин посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России.

"Запланирована отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым", - сообщили в Кремле.

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