Центральный военно-морской музей в Петербурге отметил 309-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Один из старейших музеев России - Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге - отметил в среду 309-ю годовщину своего основания. В ходе торжественного собрания, на котором выступили представители администрации музея, Главного командования ВМФ России и ветеранских организаций были подведены итоги работы коллектива в ушедшем году и определены задачи на 2018 год, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникация Минобороны РФ.

Поздравление главкома ВМФ

Руководство и сотрудников музея поздравил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев. Текст поздравления главкома зачитал на торжественном собрании главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк.

"Уникальные фонды, экспозиции и выставки Центрального Военно-Морского Музея являются одними из лучших в мире. Музей бережно хранит более чем трехвековые традиции Российского флота, на которые мы опираемся сегодня в своих поступках и деятельности по дальнейшему развитию Военно-Морского Флота", - подчеркнул в поздравлении Королёв.

По его словам, "уникальные фонды музея, отчеты о великих экспедициях, исторические артефакты побед Российского флота, документальные свидетельства истории строительства кораблей и подводных лодок, бережно хранящиеся в Музее, налагают на сегодняшнее поколение военных моряков огромную ответственность и позволяют уверенно смотреть в будущее".

"В 10 минутах ходьбы от Центрального Военно-Морского музея находится комплекс зданий Адмиралтейства, в котором дислоцировано Главное командование ВМФ. Мы находимся в едином историческом пространстве с Музеем и дышим одним воздухом, - воздухом традиций Морской столицы России", - продолжил главком ВМФ.

Как отметил в своем поздравлении адмирал, "коллектив ЦВММ с честью выполняет свои почетные обязанности по патриотическому воспитанию молодого поколения и пропаганде славных традиций Военно-Морского Флота России".

Популярность у петербуржцев и гостей города

В свою очередь Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, обращаясь к собравшимся, сообщил, что в минувшем году Центральный военно-морской музей и его филиалы посетило свыше одного миллиона человек.

"Росту популярности ЦВММ у петербуржцев и гостей города способствовало и то, что наряду с основными экспозициями было развернуто 27 временных тематических выставок. Десять выставок экспонировались за пределами музея, одна из которых, подготовленная к Главному Военно-Морскому парады в здании Адмиралтейства получила самую высокую оценку. Всего же в течение 2017 года специалистами ЦВММ были подготовлены 54 тематические выставки, включая 17 передвижных для демонстрации, в том числе, и в войсках", - добавил директор музея.

Завершился вечер большим праздничным концертом творческих коллективов Дома офицеров Западного военного округа.

О музее

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Первоначально она располагалась в Зимних хоромах Петра I, но позднее была перенесена в здание Главного Адмиралтейства, а в 1939-1941 годах музей переехал в здание Биржи на Васильевском острове. В 2013 году Центральный военно-морской музей обосновался в здании Крюковских (Морских) казарм на площади Труда, "что позволило наиболее полно раскрыть выставочно-экспозиционный потенциал", отметили в Минобороны.

Для широкой публики Морской музей открылся в 1867 году и уже в XIX веке был признан одним из лучших морских музеев мира. Свое нынешнее название он получил в 1924 году.

За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тысяч, в том числе свыше 13 тысяч предметов корабельной техники, более 11 тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тысяч произведений изобразительного искусства.Также коллекция музея насчитывает 56 тысяч предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тысяч документов и рукописей, около 300 тысяч фотографий и негативов, сотни тысяч чертежей. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей.