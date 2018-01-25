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Путин в Казани понаблюдает за полетом Ту-160М и поздравит студентов с их праздником

Общество
25 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

В программе поездки главы государства значится и отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День российского студенчества побывает в Казанском федеральном университете и примет участие в форуме студенческих клубов. Еще одна часть поездки главы государства в Татарстан будет посвящена отечественному авиастроению.

Для российской военной авиации

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин посетит Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и пообщается с работниками предприятия.

Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев", в прошлом году отметивший 90-летний юбилей. Это предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и является единственным авиазаводом на территории бывшего СССР, выпускающим стратегические бомбардировщики.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. Воздушно-космические силы России планируют приобрести не менее 50 таких машин.

В ноябре 2017 вице-премьер Дмитрий Рогозин докладывал Путину о выкатке из цеха Ту-160М2 и о том, что на начало 2018 запланированы его испытательные полеты.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. С 1981 по 1992 год построено 36 таких самолетов. После распада СССР на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова осталось несколько заделов Ту-160 в разной степени готовности, однако из-за экономических проблем работы над ними были заморожены. В результате один самолет был достроен лишь к 2000 году, второй - к 2008-му.

На ПАО "Туполев" развернуты работы по созданию глубоко модернизированных самолетов Ту-160М, вылет которых запланирован на 2019 год. Программа модернизации, выполняемая под руководством Министерства обороны РФ, предусматривает, помимо прочего, полную замену комплекса бортового радиоэлектронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.

В Татьянин день

Путин, традиционно лично поздравляющий студентов различных вузов с праздником, на этот раз проведет Татьянин день в Казанском федеральном университете. Там президент осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим вопросам студенчества в России.

Глава государства также планирует принять участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого станут более 5 тыc. студентов из 38 регионов РФ. Основная цель форума, приуроченного ко Дню российского студенчества, - продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

В программе работы Путина в Казани значится и отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщили в Кремле.

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