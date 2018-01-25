Жириновский вносит законопроект о запрете рекламы лекарств по ТВ и радио

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР во главе ее лидером Владимиром Жириновским разработали и внесут в четверг на рассмотрение Госдумы проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

Речь идет о внесении поправок в статью 24 закона "О рекламе". Ее предлагается дополнить нормой, оговаривающей, что "реклама лекарственных средств в теле- и радиопрограммах не допускается".

В пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, авторы ссылаются на данные опросов общественного мнения, по которым "только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение". "Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах <...> Человек идет и покупает в аптеке "чудодейственный" препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу", - утверждают в ЛДПР.

Авторы предупреждают при этом о "главной опасности самолечения", когда болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, а приобретает необратимый характер. "По оценкам специалистов, более 60 тыс. россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки. По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням", - говорится в сопроводительных документах.

Либерал-демократы ссылаются также на опыт западных стран, где, по их словам, "запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов". "В целях защиты жизни и здоровья россиян законопроектом предлагается запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", - заключается в пояснительной записке.