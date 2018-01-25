Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл и Матвиенко откроют Рождественские парламентские встречи в СФ

Общество
25 января, 0:55 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС

Программа включает в себя пленарное заседание и три тематических секции, посвященные молодежной политике, благотворительности и образованию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроют ежегодные VI Рождественские парламентские встречи в верхней палате парламента. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Программа включает в себя пленарное заседание с участием патриарха и председателя Совета Федерации и три тематических секции, посвященные молодежной политике, благотворительности и образованию", - отметили в пресс- службе.

"Все темы круглых столов связаны с актуальными потребностями по усилению роли духовно-нравственных ценностей в жизни человека вообще и в воспитании молодежи. Конечно, будут высказаны самые разные, может быть, и противоположные точки зрения. Но главное, что цель у нас одна", - пояснил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

В тот же день в Совете Федерации пройдут награждение победителей всероссийского конкурса в области педагогики "За нравственный подвиг учителя" и выставка детского творчества "Красота Божьего мира".

Парламентские встречи проходят в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. Это крупнейший церковно-общественный форум, который собрал в этом году в Москве более 15 тыс. участников из 16 стран. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах столицы пройдут около 200 мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх) Федоров, Николай Васильевич Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
4
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
5
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама