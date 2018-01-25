Патриарх Кирилл и Матвиенко откроют Рождественские парламентские встречи в СФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроют ежегодные VI Рождественские парламентские встречи в верхней палате парламента. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Программа включает в себя пленарное заседание с участием патриарха и председателя Совета Федерации и три тематических секции, посвященные молодежной политике, благотворительности и образованию", - отметили в пресс- службе.

"Все темы круглых столов связаны с актуальными потребностями по усилению роли духовно-нравственных ценностей в жизни человека вообще и в воспитании молодежи. Конечно, будут высказаны самые разные, может быть, и противоположные точки зрения. Но главное, что цель у нас одна", - пояснил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

В тот же день в Совете Федерации пройдут награждение победителей всероссийского конкурса в области педагогики "За нравственный подвиг учителя" и выставка детского творчества "Красота Божьего мира".

Парламентские встречи проходят в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. Это крупнейший церковно-общественный форум, который собрал в этом году в Москве более 15 тыс. участников из 16 стран. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах столицы пройдут около 200 мероприятий.