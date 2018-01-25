В России отмечают День студента

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Татьянин день или День российского студенчества отмечают в четверг более 6,5 млн студентов российских вузов и колледжей.

"Традиционно в середине зимы страна отмечает один из самых веселых праздников - День российского студенчества. Позади экзаменационная сессия, можно выдохнуть и искренне поздравить друг друга с взятием очередного рубежа в освоении наук", - говорится в поздравлении министра образования и науки Ольги Васильевой.

По ее словам, в этот день особая атмосфера. "Товарищество и предвкушение каникул порождают творческий задор, а энергетика поколения позволяет воплотить в жизнь самые креативные задумки. Сегодня время веселиться и дарить хорошее настроение друг другу", - считает министр.

Она добавила, что российское студенчество всегда славилось широтой души и умением радоваться жизни. "Это всегда прекрасно дополняло трудолюбие в освоении знаний, пытливость ума в исследовательской работе, самоотдачу в служении науке и Отечеству", - сказала министр.

"Уверена, что в молодежной среде никогда не угаснет интерес к познанию мира и образованию как личной стратегии саморазвития", - отметила Васильева.

Вначале было МГУ

История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени М. В. Ломоносова. Изначально эта дата отмечалась только в столице как день основания МГУ - именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.

Именно в МГУ проходят самые массовые гуляния, в которых принимают участие десятки тысяч человек: студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники, преподаватели Московского университета и его гости. 25 января состоится праздничная Божественная литургия в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой. Службу проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вечером - торжественное заседание, посвященное 263-й годовщине основания Московского университета.

На следующий день в МГУ запланирован традиционный студенческий огонек с участием ректора вуза Виктора Садовничего, а также церемония разлива медовухи в здании Фундаментальной библиотеки. "С Московского университета начиналось становление великого отечественного образования, он стал родоначальником огромного множества важных традиций. Татьянин день - еще один повод для нашей гордости за альма-матер, потому что именно с истории Московского университета началась история замечательного праздника студенчества", - отметил Садовничий, чьи слова приводят в пресс-службе вуза.

Студенты в цифрах

Более 4,4 млн студентов обучается в 818 российских вузах, 30% из них учится в Центральном федеральном округе. Каждый 10-й из них живет в общежитии, его стоимость в месяц составляет 440 рублей. Средняя стипендия студента вуза - бакалавра составляет 1500 рублей.

Численность студентов колледжей составляет 2,2 млн человек, большинство из них также учится в Центральном федеральном округе - 21%. В среднем учащиеся колледжей, которых в России около 4 тыс., ежемесячно получают стипендию в размере 550 рублей.