Росстуденчество назвало 10 самых популярных студенческих примет во время сессии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Даже самые большие скептики начинают верить в сверхъестественное в трудный момент, и студенты, у которых такие моменты как минимум дважды в год - когда наступает сессия - не исключение. Чтобы узнать самые распространенные приметы, в которые верит молодежь, Российский студенческий центр (Росстуденчество) по просьбе ТАСС провел опрос на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

В десятку самых распространенных примет и поверий вошло положить пятак под пятку, идя на экзамен, не мыть волосы перед экзаменом, тянуть билет левой рукой, положить лекции под подушку ночью накануне экзамена, быть обруганным заочно (и самому послать к черту, когда по пути на экзамен тебе пожелают "ни пуха ни пера").

Кроме того, студенты верят, что на экзамене нужно принести талисман или любимую ручку, помахать зачеткой и прокричать "халява приди" из окна в 00:00 в ночь перед экзаменом, прислонить свою зачетку к зачеткам тех, кто уже сдал экзамен на "пять". Москвичи на удачу считают необходимым потереть нос бронзовой собаке на станции метро "Площадь революции". Еще одна примета родилась уже в наш цифровой век - сохранить на компьютер ответы на вопросы экзамена, назвав файл, например, "бухучет на отлично".

Добро возвращается

Кроме популярных примет, о которых знают все, есть и такие, в которые верят студенты конкретного вуза. Учащиеся российских вузов поделились с ТАСС с поверьями, родившимися в их альма-матер.

"Что может быть страшнее и приятнее, чем прийти на экзамен после бессонной ночи с "пятачком" в ботинке, потрепанной от бурных размахиваний под крики "халява приди" зачеткой и сдать его на "отлично"? После нескольких лет обучения в своем университете я поняла, что та самая желанная "халява", конечно же, просто так не ловится, но вот поймать удачу за хвост и поверить в свои силы можно. У нас в РЭУ имени Плеханова для этого существуют свои приметы", - сказала студентка 2 курса Финансового факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова Алина Веприкова.

По ее словам, проходя по коридорам во время сессии, она замечает, как студенты с необычайным восторгом встречают своих коллег, уже сдавших экзамен, и аккуратной стопочкой складывают свои зачетки меж двух "отличившихся", получается своеобразный "волшебный бутерброд".

"У моей группы есть своя, особая примета, она же и моя любимая. В последний учебный день перед сессией каждый студент пытается сделать какое-то доброе дело, считая, что на экзамене это добро обязательно к нему вернется в виде долгожданного "хорошо" или "отлично" в зачетной книжке. Так что сессия - удивительная пора, кто-то из нас, студентов, неизменно следует традициям и засыпает на конспектах, кто-то пытается все успеть за ночь, а потом в отчаянии кричит уже всем знакомые слова в форточку, а кто-то просто делится теплом в надежде, что оно к нему обязательно вернется", - отметила Веприкова.

"Слеза декана"

"Не каждый студент успевает подготовиться к экзаменам, у некоторых студентов нашего вуза есть свой рецепт успешной сдачи сессии, по крайней мере, они так думают", - поделился студент 3 курса Факультета горного дела и природопользования Белгородского государственного университета, председатель волонтерского движения "Горячие сердца" Денис Холодов.

Прежде всего, чтобы преподаватели относились к тебе снисходительно, необходимо потереть камень перед мостом БелГУ под названием "Слеза декана", рассказал студент. "Ну, а чтобы не вылететь из университета на первой сессии, многие первокурсники и вовсе пытаются пройти в университет через выход. Некоторые считают, что они просто путают его со входом, но я-то тоже был первокурсником и знаю, что это действительно помогает. В скором времени возле университета появится памятник профессора, который вручает диплом, надеюсь, что, пожав ему руку и потерев диплом, я получу диплом и стану настоящим профессионалом", - отметил Холодов.

Особенный маршрут

"За многолетнюю историю вуза, конечно, даже инженерные умы подверглись суевериям и соблюдению студенческих традиций. Думаю, какие-то из них известны любому российскому студенту: положить пять рублей под пятку, когда идешь на экзамен; вытянуть билет на экзамене пятым по очереди; в ночь перед экзаменом прокричать, высунув зачетку в открытое окно "халява ловись" и другое", - сказала аспирантка Факультета инженерного бизнеса и менеджмента, председатель студенческого совета МГТУ им. Н. Э. Баумана Марина Добринец.

Однако, по ее словам, в МГТУ есть и свои особенные и труднообъяснимые обычаи. Например, пока не сдашь всю сессию нельзя ходить и даже наступать на центральную лестницу в главном учебном корпусе, уточнила она.

"Почему этого нельзя делать не помнит уже почти никто. Даже есть такие легенды, что один студент, заучившись и повторяя лекции, был так увлечен, что толкнул своего профессора, а тот за неуважение к старшим поставил двойку. Другие рассказывают, что кто-то споткнулся, ударился головой и забыл все, что старательно учил к экзамену... В любом случае, все студенты-бауманцы с 1 по 6 курс свято чтут традицию и впадают в ужас, если замечают, что кто-либо в забывчивости поставил ногу на ступень лестницы", - заключила Добринец.