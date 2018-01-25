Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, в том числе для подготовки смены для действующих муфтиев. Об этом он заявил на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани.

"В 2013 году мы со многими, в том числе здесь представленными, встречались в Уфе. <…> Тогда говорили, сейчас я хочу еще раз это подчеркнуть: традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, - очень важная часть российского многонационального народа. И мы тогда еще говорили о необходимости возрождения богословского исламского образования в России", - сказал глава государства.

Он добавил, что возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о том, чтобы готовить им смену. "Но готовить на собственной национальной базе", - подчеркнул президент.

Перед встречей с муфтиями главе государства показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты обучаются здесь по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тыс. рублей в месяц.

Сотрудничество со светскими вузами

В ходе встречи Путин также отметил, что сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным.

"Сама по себе практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна, особенно на данном этапе развития религиозного образования. Сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень <…> религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным", - сказал глава государства.

Председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратился в ходе встречи к президенту с просьбой сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.

"Сегодня вузы-партнеры наших исламских учебных заведений, их много. И администрация президента знает, что средства, которые выделяются на поддержку исламского образования, иногда тратятся не по-целевому. В том смысле, что они идут в государственный вуз, через них идут, но большая часть остается у них, а не доходит до наших исламских учебных заведений. <…> Сейчас нам необходимо оставить два-три вуза-партнера и через них оказывать финансовую помощь для поддержки наших учебных программ", - сказал он.

Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе. "В этой связи хотелось бы сказать, что мы будем продолжать поддержку через государственные вузы, потому что таково требование закона. Но то, что вы сказали по поводу уменьшения числа вузов-партнеров, - наверное, это правильно, мы обязательно посмотрим", - отметил Путин.

Поддержка исламского образования

Поддержка исламского образования через крупные государственные вузы будет продолжена, заверил президент РФ. "Мы, безусловно, будем поддерживать дальше [исламское образование], <…> мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы", - сказал он.

Путин также отметил важность духовного мусульманского образования среди молодежи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных. "Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом: с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в Духовной академии, которая создана здесь, в других академиях и учебных заведениях <…> в Москве, и в Уфе, и на Кавказе", - добавил глава государства.

Международная деятельность российских мусульман

Президент РФ дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман. "Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах", - сказал он.

Равиль Гайнутдин сообщил, что российские мусульманские организации продвигают интересы своей страны не только внутри нее, но и в странах СНГ, в мусульманском мире и в европейских странах.

"Мы имеем сегодня две очень важные международные площадки. Это - Международный мусульманский форум, который проводится ежегодно. Десять раз мы провели [его] в России, в 2015 году провели в Лондоне. В центре Лондона российские мусульмане: мы провели этот форум, приглашая из 20 стран Европы лидеров мусульман. Они слышат нас, они видят, как мы развиваемся и каковы взаимоотношения российских мусульман с российской властью, и как нас поддерживает нас президент", - сказал он.

Предыдущий форум был проведен в Хельсинки, а следующий планируется в Париже, сейчас ведутся переговоры. "Мы являемся своего рода "мягкой силой" продвижения нашей модели развития нашего гражданского общества. <…> У меня недавно был посол США, потом Испании. Мы не являемся политиками, мы не являемся дипломатами, но у нас есть народная дипломатия, мы с ними, общаясь, поворачиваем их в нашу сторону", - продолжил Гайнутдин, добавив, что "необходимо обязательно поддерживать потенциал, который есть за рубежом".